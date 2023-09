Ana Muñoz, vicepresidenta de Integridad la RFEF (2018-2020) ha roto su silencio en RTVE, se ha aliado a favor de las jugadoras de la selección española, "obligadas" a acudir a la convocatoria y ha denunciado las "actuaciones que podían ser constitutivas de sanciones" dentro de la directiva de la RFEF.

Para la exvicepresidenta de Integridad, la convocatoria de Montse Tomé de este lunes , en la que llama a varias de las jugadoras que se declararon no seleccionables es la gota que colma el vaso: "Han hecho una convocatoria, donde, bajo la amenaza de una sanción federativa (te pueden quitar la licencia) acudes a una concentracion y te dicen. 'Es por tu país, tienes que defender la camiseta de la selección'...Eso es chantaje".

"Hay que sentarse con ellas. Escucharlas. Sus reivindicaciones van más allá de lo deportivo. Ellas no tienen que entrar en los temas que no sean deportivos... Hagámonos una pregunta: ¿Qué habrán sucedido durante tanto tiempo para que su reivindicación vaya más allá de lo estrictamente deportivo?".

Muñoz profundiza en el plante de las jugadoras . Una actividad "que no les corresponde" porque ellas deberían centrarse únicamente en lo estrictamente deportivo... Pero que van "más allá de lo deportivo".

Francos: "Si alguna jugadora no quiere estar, lo más normal es que se la desconvoque" - ver ahora

"Cuando señalaron las áreas en las que era necesario que hubiera cambios, sonreí"

Ana Muñoz se ha posicionado a favor de las exigencias de las jugadoras y entiende por qué piden ciertas dimisiones: "No conozco a ninguna de las jugadoras y cuando señalaron las áreas en las que era necesario que hubiera cambios profundos, sonreí. Porque sin conocernos en cuántas cosas coincidimos" nos cuenta.

"Ellas han señalado áreas que afectan a la cupula directiva de la Federación, con personas que han llevado a cabo decisiones que no tenian que ver con sus responsabilidades y que respondían al mandato de un presidente que quería a su lado vasallos".

A la exvicepresidenta no le sorprenden los cambios que piden las jugadoras porque, según defiende "todo lo que van pidiendo no es nuevo para nadie". La exvicepresidenta también señala algunos comportamientos "paternalistas" que "no se harían con los jugadores del masculino".

"Creo que a las jugadoras de la selección se las ha orillado con esos planteamientos paternalistas. 'No te preocupes, yo te soluciono el problema'. Señores, de qué estamos hablando. Son profesionales, que han demostrado que son las mejores del mundo. Quieren vestir la camiseta de la selección. Pero con dignidad" exclama.