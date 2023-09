Simeone: "Afrontamos la Champions como un desafío que tenemos pendiente"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha salido a rueda de prensa previa al partido de la Champions ante la Lazio en tierras italianas con la confianza ciega en sus futbolistas. "No hicimos un buen partido en la última jornada como lo explicamos anteriormente, pero confío mucho en el juego de los muchachos y ahora llega la Champions, la afrontamos como un desafío grande que nos queda pendiente", señalaba.

"A mi me gusta mucho el juego de Sarri, siempre lo he seguido y hemos sacado cosas para nuestro equipo. Posesiones para encontrar superioridad numérica por diferentes lugares del campo, y hay un equipo que sabe lo que quiere con un entrenador magnífico". "Está empezando la temporada y los números cuentan cuando termina, seguramente veremos un partido bonito de ver por el juego que hace la Lazio y siento que volver aquí es volver a un tiempo extraordinario de mi carrera, siempre recibo aquí un amor grande y se me pone la piel de gallina", comenzaba.

"Tenemos que darlo todo independientemente del resultado" "Yo creo que en la vida uno debe dar lo que tiene sin esperar el resultado. Venimos de una derrota difícil en Liga, al igual que ellos ante la Juventus, pero ganaron al Nápoles y esperemos hacer un gran partido ante ellos". "Tenemos buenos jugadores por banda, Javi Galán puede convertirse en un jugador de banda, Riquelme con espacios tiene un gran peligro y transiciones rápidas y Lino es un jugador asociativo para que el equipo pueda encontrar velocidad". Inicio del Cholismo con la Lazio ante la Juventus. "En aquella época teníamos un gran equipo en la Lazio. En el 2000 lo queríamos mucho y lo conseguimos. Yo siento aquí mucho cariño y mañana será un partido fantástico con el Atlético"