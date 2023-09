Los reyes no recibirán el próximo martes a las integrantes de la selección femenina de fútbol que ganó el Mundial, como estaba previsto, después de que las jugadoras hayan decidido no acudir a la próxima convocatoria del combinado nacional al entender que no se han acometido los cambios necesarios a nivel federativo.

La Casa del Rey informó el pasado 22 de agosto, dos días después de que España ganara la final contra Inglaterra, de que la recepción de don Felipe y doña Letizia a las componentes de la selección sería el 19 de septiembre aprovechando la siguiente concentración del equipo en Madrid.

El Palacio de la Zarzuela apuntó que el rey estaba inmerso aquel día en la ronda de consultas con los partidos para designar un candidato a la investidura y que la reina aún no había llegado desde Sídney (Australia), donde asistió a la final junto a la infanta Sofía.

También explicó que, como las integrantes de la selección iban a marcharse a sus lugares de origen, se veía conveniente aplazar el encuentro a septiembre para no ocasionarles trastorno.

Después de conocerse la decisión de las campeonas del mundo y de otras jugadoras de renunciar a ir en la lista que va a hacer pública esta tarde la seleccionadora, Montse Tomé, la Casa del Rey ha dado a conocer la agenda de actos de la próxima semana, en la que no se ha incluido la recepción.

Las deportistas alegan que la Real Federación Española de Fútbol no ha hecho los cambios estructurales en este organismo que ven necesarios para normalizar la situación y consideran insuficientes la dimisión del anterior presidente, Luis Rubiales, tras el escándalo del beso a la jugadora Jenni Hermoso y la destitución del seleccionador, Jorge Vilda.