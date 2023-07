El ciclista español Carlos Rodríguez (Ineos), tercero en la general del el Tour de Francia ha afirmado afrontar la semana decisiva de la carrera con confianza y no renuncia a atacar, "si tengo buenas piernas".

"Si tengo buenas piernas claro que atacaré (...) A mí siempre me gusta ser ofensivo, pero ahora mismo con dos corredores tan fuertes y con dos equipos tan fuertes alrededor es difícil hacer daño sin pegarse un tiro en el pie", indicó el corredor del Ineos durante la segunda jornada de descanso del Tour.

Ganador de la etapa de Morzine, que le permitió desbancar al australiano Jai Hindley del podio, el granadino siente ahora la amenaza del británico Adam Yates, aunque no descarta a nadie en esa pelea.

"Nunca sabes quién puede ser tu rival. Hasta ahora parecía Hindley que era el que tenía la tercera plaza y que era inalcanzable y ahora está quinto y mañana puedo ser yo el que esté décimo en la general. Nunca se sabe. Pero voy a tratar de dar la mejor versión de mí mismo y pelear con el que esté al lado mío", aseguró.

Clave para conocer el estado de cada uno será la contrarreloj de este martes, 22,4 kilómetros con un puerto de segunda categoría en el tramo final y rampas por encima del 10 %.

Rodríguez, que no hizo una buena lucha contra el crono en la reciente Dauphiné, aseguró que aquella prueba "no es una referencia" porque era diferente el recorrido y también su propio estado de forma.

La subida a Courchevel, en el punto de mira

"La crono de mañana es distinta a la de Dauphiné. También llegaba con una forma distinta, así que bueno, es una experiencia más que me puede servir para saber cómo regular y demás. Mañana es completamente distinto. Las piernas serán las que digan si puedo ir más rápido o más despacio", señaló.

"Hice un reconocimiento después de la Dauphiné y es una crono bastante dura. La verdad es que no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, espero que sea lo primero, pero lo que está claro es que tengo que dar el máximo, ya que va a ser una etapa bastante importante", señaló.

Pero le presta especial importancia a la jornada del miércoles, la última etapa alpina con final en Courchevel y el ascenso al temible col de la Loze.

"Es la etapa que mejor me va. El col de la Loze es una subida bastante larga, muy dura y creo que puede ser uno de los momentos importantes de este Tour", aseguró.

Rodríguez disputa su primer Tour y su segunda carrera de tres semanas, tras la Vuelta a España del año pasado cuando acabó noveno tras una caída dura que le privó de pelear por el cuarto puesto.

"Con la caída del año pasado de la Vuelta las sensaciones cambiaron bastante. No era yo mismo, el cuerpo trataba de recuperar de esa caída y las sensaciones estaban un poco distorsionadas. Con un poco de suerte, la tercera semana del Tour irá mejor", indicó.