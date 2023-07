El internacional español César Azpilicueta jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada, según ha anunciado el club colchonero. El navarro, de 33 años, deja el Chelsea tras una trayectoria exitosa.

El comunicado difundido este jueves por el Atlético no precisa ningún detalle del traspaso, más allá de la duración del contrato --un solo año-- y simplemente precisa que ha llegado a un acuerdo con el jugador. Por su parte, el Chelsea dedica un gran despliegue en sus canales oficiales a la despedida de Azpi y en una de las notas explica que el defensor "ha tomado la decisión" de poner fin a su etapa con los blues.

Azpilicueta regresa así a LaLiga 13 años después, tras salir de Osasuna en 2010 para recalar en el Olympique de Marsella. Después de dos temporadas en la Ligue 1, Azpilicueta viajó a la Premier, donde se convirtió en toda una institución del Chelsea, con el que ha jugado 11 temporadas y ha ganado prácticamente todo: Liga, Copa de la Liga, FA Cup, Europa League, Champions, Supercopa de Europa y Mundialito.

En un vídeo difundido por el Chlesea, el jugador se despide emocionado de la afición londinense.

“We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.



Thank you for everything, @CesarAzpi. �� pic.twitter.com/wHDcALJX5m“