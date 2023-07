El exseleccionador español, Luis Enrique, ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del París Saint Germain para las próximas 2 temporadas.

Se confirma de esta manera lo que ya era un secreto a voces los últimos días. El asturiano se ha mostrado, en sus primeras palabras en francés -idioma que aún no domina, pero espera aprender- "ilusionado" y "confiado en construir un gran equipo".

El asturiano sustituye así al francés Christophe Galtier, que cesa pese a haber ganado la Ligue 1 por su fracaso en la Champions. Además, en las últimas semanas se ha sumado una condena por racismo en su etapa en el Niza.

El cese de Galtier se conoció una hora antes de la rueda de prensa de Luis Enrique. El PSG agradeció al galo y su 'staff' "por el profesionalismo y el compromiso manifestados a lo largo de toda la temporada", al tiempo que les deseó "lo mejor para la continuación de sus carreras".

El anuncio se hizo de rogar, puesto que el club convocó días antes a los medios a una rueda de prensa de "presentación de la temporada" a las 13:45 horas de este miércoles, pero no dio comienzo hasta las 17:00h.

El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, fue el primero en aparecer, solo, y en tomar la palabra para pedir disculpas por el retraso -lo achacó a su avión- y agradecer su paso por el club a los ausentes, empezando por Galtier pero también por Leo Messi y Sergio Ramos.

Al-Khelaifi presentó después a Luis Enrique con una camiseta con el número 2025. El dirigente ensalzó su estilo de fútbol ofensivo. "La identidad ofensiva es innegociable. Jugaremos como equipo porque esa es mi primera función como entrenador. Estoy seguro de que lo van a disfrutar (los jugadores)", ha dicho el técnico.

Al Khelaifi, sobre Mbappè: "No va a irse gratis"

El técnico español no se ha 'mojado' sobre la continuidad de la estrella del equipo, Kylian Mbappè, porque no ha querido "desvelar interioridades del club", pero al mismo tiempo ha afirmado: "Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible".

"Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor y también con los que estamos intentando fichar. Estoy seguro de que vamos a tener una gran plantilla", ha repetido a una pregunta en español.

En ese sentido, Al-Khelaifi ha reiterado que el máximo goleador del Mundial de Qatar es "el mejor jugador del mundo" y le ha abierto la puerta para quedarse en el PSG, pero si no deseara renovar "no le vamos a dejar salir gratis, nuestra postura es clara". Eso significaría que no cumpliría su contrato y saldría al mercado este verano.

"Si me preguntaran cuál ha sido mi mejor inversión como presidente del PSG, diría que este centro de entrenamiento y este nuevo entrenador", ha afirmado en tono elogioso hacia Luis Enrique.