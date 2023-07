La selección femenina de fútbol está ultimando la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el que aspiran a "ganar a cualquiera". Así lo ha señalado la defensa española Irene Paredes, quien también asegura que ya han superado los "tabús" y "miedos" que les rodeaban en el pasado.

"A medida que han pasado los años, la barrera psicológica (ante selecciones superiores) ha desaparecido, no sé si fue en el pasado Mundial, yo creo que quizás fue antes, a medida que nos hemos ido midiendo contra selecciones 'top' y hemos ido ganando o plantándoles cara de tú a tú. Se han caído esos tabús, esos miedos que había antes, pero también iba un poco por cómo íbamos preparadas", afirmó la central en el Media Day de la selección celebrado este lunes.

Paredes reconoció que era "lógico" tener "cierto respeto" en el pasado hacia selecciones 'top', cuando eran "jugadoras no profesionales, en un entorno no profesional y compitiendo con jugadoras que al final sí lo eran". "Ahora estamos igual de preparadas, incluso mejor. Sabemos que podemos ganarlas, somos capaces, seguro, de ganar a cualquiera", argumentó sobre el potencial de España.

“Confiamos en nosotras, nos centramos en rendir en el terreno de juego“

"Estamos al mismo nivel que jugadoras 'top', hay que llegar y demostrarlo. España también tiene jugadoras 'top'. Aparte de tener nombres, premios individuales, luego lo demostramos en el campo. Confiamos en nosotras, nos centramos en rendir en el terreno de juego", agregó la defensa del Barça, que este año ha ganado la Champions con su equipo.

"Ya no es una casualidad, es algo factible y que se ha repetido. Entonces el mensaje que envías, no solo al resto de compañeras, sino al resto del mundo, es que ya no somos la 'cenicienta' de nada, hace mucho que no lo somos, somos capaces, nos preparamos para ello", afirmó.

No obstante, Paredes es consciente de que hay otras jugadores también favoritas a ganar el Mundial como "Estados Unidos, Suecia, Países Bajos, Francia", entre otras.

"Pero al final lo de favoritismos os vale a vosotros (la prensa), a las jugadoras de cada selección no nos sirve", finalizó.