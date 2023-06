Poco a poco Aleix Espargaró y Maverick Viñales están volviendo a colarse entre las posiciones que ahora mismo parecen reservadas para Ducati. Espargaró ha firmado el sexto mejor tiempo y saldrá desde la última plaza de la segunda fia, mientras que Maverick partirá justo detrás, en la séptima posición. También son buenas las noticias para Fabio Quartararo, quien saldrá 4º, en las posiciones de honor, después de muchos Grandes Premios.

Jorge Martín tendrá que remontar desde la 10ª posición, ya que solo dispuso de una oportunidad en la QP2 tras caerse a falta de 10 minutos para finalizar la sesión. El madrileño se fue corriendo a su 'box' y le dio tiempo a completar un giro, pero además tuvo un error en el tercer sector que le penalizó la vuelta y saldrá por detrás de Alex Marquez (9º).

Quien no entró siquiera en la QP2 fue Marc Márquez, quien sufrió una nueva caída. El de Cervera estaba frenando mientras miraba para atrás para no entorpedecer ninguna vuelta y se comió la rueda de Enea Bastianini, quien también se vio perjudicado y no pudo entrar en la QP2

