El francés Wembanyama reina en el draft de la NBA

Aunque el desembarco de Wembanyama en la NBA 'eclipsó' en cierta medida el resto del draft, que se celebró en el Barclays Center de los Brooklyn Nets en Nueva York, había también bastante expectación por ver a quién escogían los Charlotte Hornets en el número dos.

Finalmente el afortunado fue el alero Brandon Miller, lo que llevó al tres y a los Portland Trail Blazers al base Scoot Henderson, quien también sonaba con fuerza para ese segundo puesto del draft.

“Take a look at the complete draft board for the 1st round of the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Visit the Draft Hub for more news and info: https://t.co/lgf4TJzSnP pic.twitter.com/4U1ltfDhQW“