La NBA ha tomado una decisión definitiva en la conducta ya repetida del base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, en lo que considera la liga es una "conducta perjudicial" para la imagen de la institución. El jugador posó nuevamente con un arma de fuego en su Instagram el 13 de mayo.

Es la segunda sanción de este tipo que recibe Morant, ocho partidos el 4 de marzo cuando en estado de ebriedad exhibió un arma de fuego en un local de strptis en Denver. La sanción que tiene efecto inmediato se cumplirá durante los primeros 25 partidos de la temporada 23/24.

“"Para Ja, el baloncesto tiene que tomar un puesto secundario en estos momentos. Antes de su regreso al juego, será necesario que forme parte de un programa de la liga que está diseñado para que la circunstancias que lo llevaron a esta conducta destructiva no se repitan" - Adam Silver Comisionado de la NBA“

Parte del comunicado de Adam Silver tambén expresa su descontento con la repitición de estas acciones y su preocupación por un jugador que no es solo franquicia de su equipo, sino una absoluta estrella en la zona de Tenessee. "La decisión de Ja de una vez más mostrar un arma en redes sociales es desconcertante y alarmante dado que ya vimos una coduncta similar en marzo, donde ya fue sancionado", "la posibilidad de que otros jovenes quieran emular las actitudes de Ja es particularmente preocupante, pensando en esto, asumimos que una suspensión de 25 juegos es apropiada, queremos dejar claro que las actitudes despreocupadas e irresponsables con armas no serán toleradas por la liga"

Morant, que tenia proyectado ganar por contrato alrededor de 33 millones de dolares esta temporada podría perder poco más de 7 millones por la suspensión, el equipo adelantandose a la decisión de la NBA ya había apartado al jugador de las actividades dentro de la organización de Memphis.

