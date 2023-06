El delantero del PSG Kylian Mbappé ha emitido un comunicado en el que confirma que su intención nunca fue activar su prórroga de un año de contrato con el club parisino y añade que el equipo francés lo sabía desde el pasado 15 de julio de 2022.

Confirma así la información adelantada por L'Equipe que decía que el jugador no quería seguir en el París Saint Germain más allá de 2024, fecha en la que expiraba su vinculación, sin añadir el posible año más de contrato que se contemplaba en su renovación, firmada en mayo del pasado año.

Además, insiste en que solo confirmó "verbalmente" y por "carta" su decisión y lamenta que esta iformación "haya sido transmitida a los medios con el único fin de perjudicar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el equipo".

Este es el comunicado completo que Mbappé envió a la agencia AFP

"Después de haber declarado públicamente en las últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no pidió su marcha este verano sino que se limitó a confirmar al club la no activación de su año adicional. La dirección del club encargada de su prórroga fue informada el 15 de julio de 2022 de su decisión y el correo tenía como único objetivo confirmar lo ya aclarado oralmente con anterioridad. Kylian Mbappé y su entorno aseguran no haber vuelto a discutir este punto con el club durante el año, salvo hace 15 días para anunciar el envío de la carta. Tampoco se ha mencionado ninguna posible nueva prórroga.

Finalmente, Kylian Mbappé y su entorno lamentan que la recepción de esta carta haya sido transmitida a los medios de comunicación y que estos intercambios se hagan públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club", finaliza el comunicado.