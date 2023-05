El exjugador de baloncesto sucederá al turco Turgay Demirel, quien había sido el presidente de FIBA Europa hasta ahora. En las votaciones, Garbajosa superó al otro candidato, Jean-Pierre Siurat, presidente de la Federación de Baloncesto Francesa.

“Jorge Garbajosa has been elected as the new FIBA Europe President.



Voting for Board members still going on, more details to follow.“