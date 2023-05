"Soy una abuela. Tengo un nieto de ocho años, [Mateo], muy aficionado al futbol, en concreto al Rayo Vallecano. Me gustaría a ver si Víctor, podría conseguirme la firma de los jugadores para regalársela. Le haría mucho ilusión". Este es el mensaje que dejó María José en el contestador del programa Gente despierta de Radio Nacional de España. Estaba dirigido al "Mozo de los favores", es decir, Víctor Moreno Cid que intenta cumplir los sueños de los oyentes más trasnochadores.

18.17 min Gente despierta - "Mozo de los favores": el deseo de una abuela y un nieto - Escuchar ahora

Finalmente este deseo se cumplió la mañana del 18 de mayo en la Ciudad deportiva del Rayo Vallecano en Madrid. Hasta allí se acercaron Mateo, su padre, su madre, su abuela, su abuelo y Víctor Moreno Cid con el micrófono de la radio pública.

El deseo: "El mejor día de mi vida" La familia del joven madrileño no son muy seguidores del fútbol, únicamente el abuelo es aficionado del Futbol Club Barcelona porque conoció a Johan Cruyff en Granada cuando era joven y le llevaron a Los Cármenes: "Me llamó mucho la atención y desde entonces soy del Barça". Sin embargo, Mateo quedó fascinado por el equipo rayista en la primavera de 2022 cuando se compró una colección de cartas y vio las del club madrileño. Le encantó el lema que ahora dice rápidamente: "Valentía, coraje y nobleza". Su progenitora afirma, mientas su hijo contemplaba el entrenamiento, que les encanta que su hijo sea seguidor del equipo franjirrojo. "Puesto a elegir un Club, el Rayo Vallecano es un club de barrio, de la calle, de todos. Para que hubiera elegido un club, nos gustó que fuera el Rayo", destacó su madre mientas su hijo contemplaba el entrenamiento.

"Valentía, coraje y nobleza" Mateo quedó fascinado por el equipo rayista en la primavera de 2022 cuando se compró una colección de cartas y vio las del club madrileño. Le encantó el lema que ahora dice rápidamente: "Valentía, coraje y nobleza". La familia del joven madrileño no son muy seguidores del fútbol, únicamente el abuelo es aficionado del Futbol Club Barcelona porque conoció a Johan Cruyff en Granada cuando era joven y le llevaron a Los Cármenes: "Me llamó mucho la atención y desde entonces soy del Barça". "Puesto a elegir un Club, el Rayo Vallecano es un club de barrio, de la calle, de todos. Para que hubiera elegido un club, nos gustó que fuera el Rayo", destacó su madre mientas su hijo contemplaba el entrenamiento. Tras el encuentro con casi todos los jugadores, seguro que no habrá posibilidad de cambio de equipo: "Con la ilusión que tiene con Isi, con Falcao, con el portero. El otro día viendo un partido contra el Celta, me dijo 'abuelo, ya me duele hasta la cabeza del disgusto que tengo'".

Lo que no esparaba "¿Cómo te sientes en este momento?" y "¿qué les vas a decir?", preguntó Víctor Moreno Cid a Mateo minutos antes de encontrarse con los jugadores. "Estoy flipando", "No lo se" y "ahora mismo no puedo pensar nada", respondió. Uno de los primeros en aparecer fue Isi Palazón, uno de sus jugadores favoritos, con el que mantuvo una conversación de lo más futbolística. "¿De qué juegas tú?", le preguntó el jugador. "Delantero, portero y de medio", le respondió. "Cuando ya van pasando los años, tienes que ponerte en una posición fija para que los entrenadores sepan de que posición juegas. Si tú vas a un equipo ahora y le dices al entrenador 'juego de portero, de medio, de delantero, de banda". ¿Dónde te vas a poner? ¿En todos los lados?", le explicó el futbolista murciano y le recomendó que "ahora lo importante es jugar y divertirse, eso es lo más importante". "¿Echamos unos toques o qué?", le preguntó Isi. Lo que no esperaba Mateo es lo que iba a ocurrir a continuación: "Me ha dicho 'si me marcas un penalti' y 'si te paras el mío', te doy las botas". Mateo ganó la apuesta y el delantero cumplió su promesa obsequiándole con las botas con las que el Rayo ganó al Barça 2 a 1 en el Estadio de Vallecas el 26 de abril y se las firmó, también lo hizo con un banderín que le regaló el equipo y una camiseta y un cromo que había llevado de casa.

¿Vas a venir al Bernabéu? "Algo que no le podíamos prometer era conocer a Falcao. Era demasiado difícil, pero no imposible", ha explicado el periodista de RNE desde el Estudio 101 por la noche. Finalmente el internacional colombiano salió de los vestuarios y ante la emoción de ver a El Tigre, Mateo cogió el micrófono de RNE y le preguntó: "¿Por qué no te saca de titular ahora Iraola?". A lo que el futbolista colombiano respondió: "Él es el entrenador. Es él el que decide. Toma las decisiones él" y se despidió con un "gracias por apoyarme". Pero, las sorpresas no iban a a cesar. El jefe de prensa del Rayo Vallecano le regaló el libro con la historia del equipo, cuando llegaba Dimitrievski, portero, y este le preguntó: "¿Te lo firmo o no?". Mateo respondía efusivamente: "Sí, sí, sí". Tras una breve conversación, el internacional de Macedonia del Norte le preguntó: "¿Vas a venir a ver el partido [del Madrid contra el Rayo en el Santiago Bernabéu el miércoles 24 de mayo]?". El niño comentaba que "seguramente no" y entonces fue cuando le dijo que le regalaba dos entradas para disfrutarlo.