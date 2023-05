Muere Arturo Grávalos, joven ciclista del Eolo Kometa

El corredor riojano Arturo Grávalos, del equipo hispano-italiano, Eolo Kometa, ha fallecido este viernes, a los 25 años, a consecuencia del tumor cerebral que sufría desde hace años, según confirmó el equipo profesional, que forma parte de la Fundación Alberto Contador.

"Con profundo pesar e inmenso dolor, desde el EOLO-Kometa Cycling Team anunciamos el deceso de nuestro corredor Arturo Grávalos durante la pasada madrugada. El ciclista riojano había cumplido 25 años el pasado 2 de marzo. Su fallecimiento nos deja un hueco irreemplazable en el corazón, puesto que jamás podremos olvidar su alegría y su sempiterna sonrisa", manifestó el equipo.

“Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD“