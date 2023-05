Alcaraz cumple 20 primaveras en otra tarde 'veraniega' para el recuerdo

Carlos Alcaraz estrenó la veintena con una tarde para el recuerdo. Decía la canción del Dúo Dinámico “15 años tiene mi amor”, pero para los 12.000 aficionados que se acercaron a la Manolo Santana su amor tiene 20 y es el mejor tenista del planeta con permiso de Djokovic. Después de sufrir en demasía ante Ruusuvuori, Alcaraz encadena diez sets consecutivos ante unos rivales que no conocen la manera de meterle mano a un jugador que se ha convertido en la pesadilla del resto del circuito. El murciano castiga a cualquiera que se plante al otro de la red y encima lo hace con una sonrisa en su cara.

Alcaraz no necesita la perfección para vapulear a sus rivales. El N2 del ranking ATP no sacó su mejor tenis para imponerse con relativa tranquilidad a un tenista que venia de cargarse a Davidovich o Altmaier. El pupilo de Ferrero hablaba en la rueda de prensa posterior de ese talento innato de los Jordan o Maradona que desespera a los contrincantes. Con un Carlos al 60-70% y con Coric dejándose la vida en los primeros cuatro juegos, el vigente campeón terminó rompiendo el muro croata en otra tarde calurosa que finalizó con el mismo resultado de siempre: 2-0 y a otra cosa .

Otro cumpleaños irrepetible

El año pasado fue ante Norrie y este ante Coric. Alcaraz salió a la Manolo Santana con una raqueta bajo el brazo repleta de festividad en su cordaje. Tras deshacerse del croata, Charlie vio como la organización del torneo le brindaba un regalo muy especial con bengalas y una tarta que bien podría haber alimentado a todos los aficionados. Su sonrisa lo decía todo. Trabajo bien hecho y ahora a celebrar otra final en el Mutua Madrid Open después de cambiar de dígito en su DNI. A sus 20 años, Charlie ya cosecha más títulos y finales que muchos tenistas en toda su carrera y ahora quiere la doble corona en su barro favorito.

“��¡¡CUMPLEAÑOS FELIIIIIZ!!



Tenemos la sensación de que @carlosalcaraz va a soplar muchas pero que muchas velas a lo largo de su carrera en la Caja Mágica #MMOPEN #TenisRTVE https://t.co/a9mAJVbpbD pic.twitter.com/55K2bkgKcZ“ — Teledeporte (@teledeporte) May 5, 2023

“Soy un toro”. Eso se decía Carlos durante el partido para animarse y no decaer en los pocos momentos donde los juegos se tornaban más oscuros. El toro de lidia murciano repetía fórmula en su cerebro y se decía lo fuerte que era con una frase ya conocida en el US Open. En aquella ocasión no le fue precisamente mal y logró llevarse el primer ‘major’ de su carrera. Ahora, el toro bravo de El Palmar quiere ser dos veces toro y convertirse en el líder de la manada con dos títulos en la pista rojiza. 20 años no se cumplen todos los días y ese dos antes del cero puede ser una premonición para el domingo.