El brasileño Rodrygo Goes parece empeñado en que su nombre aparezca marcado en oro en los libros de gestas europeas del Real Madrid, con dos nuevos goles en un partido de la fase decisiva de la temporada. El gol que convirtió, tras haberlo gestado él mismo, finalizó con la célebre celebración de Cristiano, copiada con permiso del portugués por el atacante de los blancos.

"Iba a tirarme de rodillas, pero me dolían y no pude. Entonces decidí homenajear a mi ídolo", aseguró el delantero. Su amor por Cristiano Ronaldo es sabido por todos y justamente, en un momento de euforia, su cerebro recordó a aquel futbolista que le hizo amar este deporte y que le ayudó a inspirarse en una figura tan importante como la del luso.

Modric, su eterno confidente y padre futbolístico

No es la primera vez que ambos se pierden en halagos. Rodrygo volvió a hablar de Modric, su padre futbolístico, y se deshizo en buenas palabras gracias a sus consejos. "Siempre hablo con Modric. Cuando no era titular, él me decía que estuviese tranquilo que las cosas me iban a salir", señalaba.

Y gracias a estos consejos y en buena medida a sus actuaciones estelares en los momentos de la verdad, cuando la carretera se pone cuesta arriba y a muchos se les niebla el entendimiento conforme se acercan a la portería, el Real Madrid tiene a un diamante que no tiene techo.

Con los tantos de este martes son ya 15 los que Rodrygo ha metido en la mayor competición del fútbol continental. Esta temporada ha hecho ya cinco, los mismos que en la 21/22. No tan lejos queda su estreno en la Liga de Campeones, el 6 de noviembre de 2019, cuando ajustició al Galatasaray en la primera fase de la competición.