Rodrygo Goes fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid sobre el Chelsea gracias a sus dos goles. El brasileño celebró el primer tanto imitando a su ídolo, Cristiano Ronaldo. "Iba a tirarme de rodillas, pero me dolían y no pude. Entonces decidí homenajear a mi ídolo", aseguró el delantero. El brasileño también quiso acordarse de Modric, al que considera uno de sus apoyos en el vestuario.