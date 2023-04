Solo faltan tres meses y medio para que el Mundial femenino de fútbol 2023 arranque en Australia y Nueva Zelanda. Una cita en la que la selección femenina española se enfrentará a Costa Rica, Zambia y Japón, en la fase de grupos. Pensando en esos partidos la Federación organizó dos encuentros para este mes de abril.

Partidos amistosos pero exigentes que deben servir a las pupilas de Vilda como preparación para ese Mundial ya que, desde ahora y hasta entonces, España no tendrá más compromisos internacionales.

Pero desde entonces España ha cambiado mucho. No solo porque jugadoras que entonces estuvieron como Silvia Meseguer, Amanda Sampedro o Vicky Losada ya no vayan con la selección sino porque ahora Vilda ha renovado al grupo después de la renuncia de 15 jugadoras el pasado septiembre.

Penúltimo test antes de la lista para el Mundial

Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, el seleccionador espera sumar otra victoria y seguir engrasando la maquinaria de esta nueva España que, según parece, es la que irá al Mundial.

Y es que la siguiente lista que ofrezca Vilda será la de las jugadoras que van a la Copa del Mundo y todo apunta a que será el mismo bloque que viene jugando los últimos partidos.

Ni Vilda ni la Federación han dado su brazo a torcer desde que estallara el conflicto y el seleccionador no se cansa de repetir que él cuenta con las futbolistas que son seleccionables. Y ahí no entran ninguna de las 15 que, desde que manifestaron su deseo de no jugar con España por motivos de salud, no se han movido de su postura.