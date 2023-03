El seleccionador de España, Luis de la Fuente, hará cambios "cuatro o cinco cambios" en el once titular frente a Escocia, siguiente rival en la clasificación para la Eurocopa 2024. A poco más de 24 horas para que dé comienzo el partido en Glasgow, el técnico sigue perfilando el equipo.

El buen rendimiento de jugadores que salieron en la segunda parte contra Noruega y desatascaron un partido que se complicaba por minutos, dificulta la labor de De la Fuente. El riojano podría dar la alternativa a Dani Ceballos o Mikel Oyarzabal de inicio, por no hablar del bigoleador Joselu Mato.

"Cada partido es diferente, pero si en el pasado he hecho eso y me ha ido bien, ¿por qué cambiar?", ha reconocido al ser preguntado. Lo que no ha dado han sido nombres, "hay que ver este entrenamiento y primero lo deben saber los jugadores".

Pero sí ha admitido que se puede "permitir el lujo" de mantener a Joselu en el banquillo, a pesar de su buen rendimiento el otro día. Y para justificarlo: "También hay que interpretar el momento en que pueden ser importantes. Tenemos un equipo que entiende perfectamente el mensaje".

Por lo que más ha sido preguntado el seleccionador ha sido por nombres propios. Además de Joselu, el de Dani Ceballos, del que ha dicho: "Me conoce perfectamente y yo a él. Tenemos absoluta confianza y él entiende cualquier rol. Cuando cuente con él me lo dará todo".

Asimismo, ha hablado de Gavi, de su posición y su carácter: "Es un jugador con muchos recursos, muy versátil y polivalente. Creo que su posición ideal es la de interior, pero el fútbol te lleva a tomar decisiones". Y sobre su carácter: "Una de sus virtudes es su coraje, pero la madurez le hará corregir algunos comportamientos, pero a mí dame a Gavi antes que a otros".

Acerca de Iago Aspas y su posición contra Noruega de media punta dentro de un 4-2-3-1: "Sabemos que es un jugador muy versátil. Voy a desterrar lo de falso delantero centro, es un delantero de otras características. Buscábamos aprovechar los espacios en el medio centro y que sorprendiera desde segunda línea. Quizá nos faltaron momentos para encontrarle en el primer tiempo, pero estoy encantado con él".

Aunque al mismo tiempo ha mencionado: "No soy rehén de ningún sistema. Solo me siento atado al modelo y la idea, el sistema no me causa ningún estrés".

"Soy optimista" En cuanto a los pivotes, Rodri y Zubimendi, De la Fuente ha dicho que les pide "equilibrio, seriedad, que no pierdan balones, que dominen el juego posicional y la distribución. Tengo la suerte de contar con dos de los mejores del mundo". Al ser preguntado sobre sus sensaciones del primer partido, "hay muchos aspectos positivos. En el campo soy más crítico de lo que soy ahora. En ese análisis posterior que hacemos vimos que, con solo cuatro o cinco entrenamientos en la semana, se generaron muchos automatismos. Claro que tenemos que mejorar, pero estoy seguro de que vamos a hacerlo mañana". "Soy optimista porque vi a un equipo comprometido, implicado, ilusionado, es algo que me da confianza y mucha tranquilidad. Les veo con hambre de hacer algo importante y consolidar una idea, que estoy seguro que tendrá un recorrido muy largo", ha añadido. Para el seleccionador, Escocia es "un rival potente. Es un equipo intenso, agresivo, que juega con un dinamismo muy alto. Además tiene individualidades, jugadores que juegan en diferentes ligas, especialmente la Premier, al más alto nivel". De la Fuente cree que los propios jugadores muestran la evolución de su juego, "no solo el fútbol directo". Y no ha querido dar pistas sobre si contará con David García para contrarrestar su juego aéreo.