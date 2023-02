Carlos Alcaraz y tenis en Argentina son una unión que desata pasiones. Los aficionados del país sudamericano no han querido perderse los entrenamientos del español en las canchas de tenis argentinas y han hecho lo imposible para verle. Algunos han pagado su entrada, pero los que no han tenido ese privilegio han optado por tirarse al suelo e intentar ver algo de la práctica de Alcaraz con una lona publicitaria ocupando casí todo el espacio.

“Carlos Alcaraz is having people lie down on the floor to try and catch a bit of his practice in Buenos Aires



A comment on Reddit: 'And he’s only Spanish… If he was Argentinian they would have jumped the fence' ��



�� @pedrovildoso pic.twitter.com/RpHFnV4vwe“