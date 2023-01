Carlos Alcaraz se perderá el Open de Australia por lesión, tal y como ha comunicado el propio tenista a través de sus redes sociales. El número uno del tenis mundial se pierde el primer Grand Slam de la temporada después de haber realizado un mal gesto entrenándose para la cita.

El murciano ya se perdió el final de la pasada campaña 2022 a causa de una lesión abdominal. En este caso, ha sido el músculo semimembranoso de la pierna derecha el que ha obligado a Alcaraz a perderse este inicio de temporada, que iba a comenzar en Melbourne, con la disputa del Care A2+ Kooyong para luego afrontar en las mejores condiciones el primer 'major' del año.

“When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK“