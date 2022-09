El flamante campeón del US Open, Carlos Alcaraz, ha explicado a RTVE las claves que le han permitido alcanzar el número uno del tenis mundial tras dar un “salto brutal físico y mental”.

“Las cosas han venido muy, muy rápido, pero es algo que he buscado siempre, por lo que me sorprende, pero no tanto”, ha dicho Alcaraz en el Telediario un día después de conseguir su primer Grand Slam y de llegar a la cumbre de su deporte con solo 19 años.

Según el propio tenista español, la clave para haber escalado hasta lo más alto de la clasificación de la ATP es “trabajar mucho”. “Nadie te regala nada. Cada día tienes que dar tu cien por cien y eso es algo en lo que he mejorado muchísimo. No siempre te despiertas con la misma energía, a veces te levantas sin ganas, pero en esos días que cuesta el doble también hay que dar el cien por cien”.

“He pegado un salto brutal en ese aspecto, en el tema de físico y en el tema mental también”, ha añadido Carlitos Alcaraz.

“He conseguido una meta muy rápido, pero ahora hay que ponerse nuevas para mantenerse. Aunque mantenerse durante mucho tiempo es muy complicado, voy a seguir trabajando para poder estar ahí en el máximo tiempo posible”, ha afirmado el jugador murciano en una entrevista antes de viajar a España, adonde llegará este martes.

Preguntado si se considera el relevo de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer, ha comentado: “Ellos se han mantenido en el top, ganado básicamente todo, durante 20 años. Como digo, yo tengo que seguir trabajando para intentar estar ahí el máximo tiempo posible. Ojalá estar el mismo tiempo que ellos, pero ser el relevo de alguien o compararse con ellos no es bueno porque lo que han hecho es muy difícil o casi imposible repetir”.

“Sinceramente, todavía no soy consciente de lo que he hecho, de la repercusión que ha tenido. Tengo ganas de llegar a España, de ver a toda mi gente y ser consciente de lo que pasa”, ha finalizado el tenista de El Palmar.