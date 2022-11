El tenista español Carlos Alcaraz se ha retirado del Masters de París con problemas físicos cuando estaba disputando el partido de cuartos de final ante Holger Rune.

El danés iba ganando 6-3, 6-6; y al comienzo del tie-break Alcaraz mostró problemas para sacar y enseguida abandonó seguramente para no forzar.

Rune, que tiene la misma edad que Alcaraz (19 años), sigue así su progresión en el circuito en la recta final de la temporada, en tanto que el español pasa por momentos delicados tras llegar al número uno.

El murciano no pudo imponer su juego y no pudo tener el control desde el fondo ante un rival que apenas le ofreció resquicios con el servicio, informa Europa Press. En el primer set, Alcaraz sólo ganó seis puntos al resto y no tuvo ninguna bola de rotura en el primer set. De todos modos, no se descentró y en la segundo fue mejorando gracias en buena parte a su servicio, añade la agencia.

Sin embargo, Rune no aflojó y entonces el físico le pasó factura al murciano, que pidió la asistencia cuando tras el 11º juego de esa segunda manga con aparentes molestias en la zona lateral izquierda de su cuerpo, siempre según Europa Press.

De esta forma este torneo ATP 1000 que se juega en París-Bercy se queda sin españoles. Además, Alcaraz no logra garantizar matemáticamente el número uno mundial al final de temporada, que dependerá de lo que haga en las Finales ATP de Turín, que se disputarán del 13 al 20 de noviembre y en las que su participación dependerá ahora de su estado físico, informa Efe.

En semifinales Rune se medirá al canadiense Felix Auger-Aliassime, que ha ganado por su parte al estadounidense Frances Tiafoe.