Estados Unidos apoya la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos bajo una bandera neutral, pero se opone a la exhibición de sus banderas, dijo el jueves la Casa Blanca.

Si se invita a atletas a un evento deportivo internacional como los Juegos Olímpicos, "debe quedar absolutamente claro que no representan a los estados ruso o bielorruso", dijo la portavoz ejecutiva Karine Jean-Pierre. La participación, o no, de atletas de estas naciones en los Juegos Olímpicos de París 2024 es, en particular, objeto de un debate creciente.

"El uso de banderas, emblemas e himnos oficiales de los estados ruso y bielorruso también debe estar prohibido", añadió. Esta posición de Estados Unidos se enmarca en un creciente debate sobre los próximos Juegos Olímpicos de París-2024.