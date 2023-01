Nikola Karabatic lo ha ganado todo en el balonmano, lleva 20 años al máximo nivel internacional y afronta su décimo Mundial como alma mater de la selección francesa.

De hecho, el veterano líder de los Bleus, de 38 años, es el hermano mayor del nuevo capitán del equipo, Luka Karabatic, compañero también en el PSG.

Fue justo cuando Luka nació cuatro años después de Niko que los Karabatic se reagruparon en Francia, donde el padre había jugado al balonmano.

Así que su vida ha sido siempre el balonmano. Y el balonmano ya casi no se entiende sin él porque su palmarés es extraordinario. Solo con la selección ha ganado tres veces los Juegos Olímpicos, cuatro los Mundiales y tres los Europeos. Diez oros y otras cinco medallas más en estos grandes torneos.

"Nunca nos cansamos, no dejamos que las medallas nos hagan sentir mejores. Para eso no solo hay que ganar una sola vez, sino muchas veces. Pienso que esa es la clave: saber empezar de nuevo en cada torneo", dijo Karabatic a Teledeporte en una entrevista en medio de un glorioso ciclo de éxitos internacionales la pasada década, cuando recibió dos de sus tres galadornes al mejor jugador del mundo del año por la IHF.

Nikola jugó en el Barça del 2013 al 2015, donde también lo ganó todo (incluido un septete), y aprendió un nuevo idioma a sumar al serbocroata, francés, inglés y alemán.

Más de 1.250 goles

Políglota, y también bromista, la gran mancha en su trayectoria es su condena por fraude en apuestas por el amaño de un partido de la liga francesa de 2012.

Deportivamente, el caso se saldó con una breve sanción que no le hizo perderse ninguna competición importante. Así, desde su debut con la selección absoluta francesa en noviembre de 2002 y hasta este Mundial de Polonia y Suecia ha disputado nada más y nada menos que 335 partidos y ha marcado 1.255 goles. Su propio hermano dice que ahora ejerce como "el sabio" del grupo.

El ganador de 20 ligas nacionales sobre 21 posibles (dos Asobal, cuatro Bundesligas y 14 en su país) debe sentirse orgulloso cuando le definen como el jugador total. "Soy un aficionado del juego total y me gustaría que se jugara como en baloncesto, sin [posibilidad de] cambios [hasta que no se pare el juego]. Siempre me ha gustado atacar y defender y creo que todos deberían hacerlo", dijo el central o lateral izquierdo, que juega con la mano derecha.

Lo gana casi todo, lo juega casi todo, hace casi de todo.