Marruecos busca convertirse en el primer equipo africano en clasificarse para las semifinales de la Copa del Mundo. De hecho, cada uno de los tres equipos africanos anteriores en llegar a cuartos de final fue eliminado en esta fase: Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana en 2010.

El cuadro entrenado por Regragui suma cinco partidos invicta en Copa del Mundo (2V 3E); su racha más larga sin derrotas en la competición. Cuatro de estos partidos han sido con Walid Regragui al mando (2V 2E), que se convertirá en el primer técnico africano en dirigir en cuartos de final de un Mundial en este partido y buscarán alargar la euforia ante otro equipo ibérico.

Además, los norteafricanos han logrado tres porterías a cero en cuatro partidos del Mundial 2022; la mayor cantidad de un equipo africano en una misma edición del torneo. Nigeria (7) es el único equipo africano que ha mantenido su portería a cero más que Marruecos (6) en la historia de los Mundiales y puede ser la oportunidad para igualar ese extraordinario dato.

