La selección de Inglaterra se verá con Francia en cuartos de final del Mundial de Qatar, en un enfrentamiento inédito en eliminatorias de la Copa del Mundo, y que es a priori uno de los mejores partidos que podrán verse en este torneo.

Francia llega como vigente campeona del mundo y con el que posiblemente sea hoy por hoy el delantero más en forma del planeta, un Kylian Mbappé que a su acreditado talento está sumando cifras de récord en el Mundial en un jugador tan joven. Francia disputará los cuartos de final por tercera edición consecutiva por primera vez en su historia.

Pero si hay un equipo que puede hacerle frente, es la sorprendentemente coral Inglaterra. Un equipo lleno de talentos individuales en el que todos están brillando en algún momento y el jovencísimo Jude Bellingham lo está haciendo partido a partido.

El que aparecía como estrella destacada de los 'Three Lions', Harry Kane , ha sido casi el último en ver puerta en un equipo en el que ha habido ocho goleadores distintos. El que fue máximo goleador del Mundial de Rusia, con seis tantos, tardó cuatro partidos en marcar el primero. Pero ante Senegal, como el 'killer' que es, no perdonó en un mano a mano con Mendy para poner el 2-0 en el marcador, un resultado que completaron los tantos de Jordan Henderson y Bukayo Saka.

Bellingham, una perla mundial en el desierto de Catar

El jugador que más asombro está despertando en este Mundial juega también en las filas inglesas. Jude Bellingham, con 19 años y medio, es el primer adolescente que da una asistencia en un partido de eliminatoria en la Copa del Mundo desde, al menos, 1966.

Ya es un claro aspirante a llevarse el premio al mejor joven del Mundial. Sin Jamal Musiala (Alemania) ni Mohammed Kudus (Ghana) en competición, con su compatriota Bukayo Saka alternando titularidad y banquillo, y con los españoles Pedri y Gavi a un nivel menos determinante, Bellingham y tal vez Cody Gakpo (Países Bajos) son los grandes favoritos al premio.

Jordan Henderson celebra su gol ante Senegal con Jude Bellingham, quien le dio la asistencia. EFE

Y, desde luego, Bellingham, estrella del Borussia Dortmund sin haber cumplido los 20, está llamado a ser uno de los grandes fichajes del próximo mercado, aunque tiene contrato con el club alemán hasta 2025. Único internacional inglés que juega fuera de la Premier League, será casi cuestión de orgullo nacional para alguno de los grandes clubes intentar el retorno de un jugador al que también se ha puesto en el radar del Real Madrid.

"No quiero alabarle mucho, porque aún es muy joven, pero es uno de los jugadores más talentosos que he visto en mi vida", comentó Phil Foden, uno de los que comparte espacio con él en el centro del campo y que también destaca por haber dado dos asistencias ante Senegal. "No tiene ninguna debilidad en su juego. Va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo", valoró.

Atentos a lo que pueda hacer en el próximo partido, ante una Francia que solo ha perdido uno de sus últimos ocho enfrentamientos con Inglaterra en todas las competiciones (5 victorias, 2 empates), y que está invicta en los últimos 13 partidos, entre Mundial y Eurocopa, en los que Mbappé ha sido titular.