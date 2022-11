"3, 2 ó 1... Tú y yo lo sabíamos". Evocando al legendario Joaquín Luqui, comenzamos el repaso a la lista de éxitos musicales del Mundial de Qatar 2022, una encarnizada lucha por alcanzar el 'Top one' y convertirse en el tema más escuchado en los estadios del torneo. ¿Quieren saber qué es lo que más suena? Prepárense, porque hay mucha vida más allá del 'Hayya Hayya', tema oficial del torneo, o de los bailes de Paquetá.

Como es tradición, las canciones oficiales de cada Mundial pasarán a la historia, como en su día lo hizo la 'Copa de la vida' de Ricky Martin en Francia 1998 o el 'Waka Waka' de Shakira en Sudafrica 2010. En esta edición del torneo, además, cada gol marcado va acompañado de un tema elegido por su país correspondiente. La selección musical, desvelada por Relevo, es variada, movida y, en algunos casos, sorprendente. Vamos allá.

Cuando Gala Rizzatto lanzó su hit 'Freed from desire' en 1997 no pensaría jamás en el recorrido que iba a tener y, mucho menos, la repercusión que iba a vivir 25 años después. Su popularísimo tema es el más escuchado hasta ahora en el Mundial de Qatar. Es, junto con 'One kiss' de Dua Lipa, la canción elegida por Inglaterra, la selección más goleadora hasta el momento, con nueve tantos que fueron celebrados a lo grande por sus aficionados coreando a pleno pulmón el conocido estribillo de 'Freed from desire'. Además, su éxito es tal que también fue elegida por Polonia y Suiza. Este es, sin duda, también el Mundial de Gala.

Corea del Sur presume de BTS

También apuesta por el producto local en Corea del Sur, donde no podía faltar BTS, un grupo coreano de alcance planetario que arrastra masas y que suena con los goles del equipo asiático en el Mundial con su tema 'Idol', lanzado en 2018.

La lista de canciones se completa con temas para todos los gustos, desde la 'Cumbia pa la selección' de Uruguay al 'Feel so good' de Mase en Estados Unidos. Otros, como Senegal, tienen un tema específico, 'Bespoke song' con la que esperan seguir haciendo historia en la segunda fase.

Además, completan este 'playlist' mundialista Australia va con 'Men at work' (Down Under), Bélgica con 'Deviltime' (MC Devil), Canadá ha elegido '30.000 feet' (Northside Benji), Camerún Mbandjoh (Les Mytheurs), Costa Rica 'El otro gol' (Ghandi), Croacia va con 'Srce Vatreno' (Marko Lasic), Dinamarca con la canción de su selección en el Mundial del 86, 'Re-Sepp-Ten' (VM Holdet), Alemania con 'When we stand together' (Nickelback), Gana con 'Oofets' (Sarkodie), Irán con 'Iran1400' (HM), Ecuador con 'Ecuador, sí se puede' (Damiano), Marruecos con 'Allez Allez Maroc' (Hamid Bouchnak), Portugal con 'A minha casinha' (Xutos), Arabia Saudi con 'Al Saudia' (Rashad Al Majeb), Serbia con 'Rasta' (Preko Sveta), Túnez 'Muhammed' (Adnan Dogru), Gales con 'Kernkraft 400' (Zombie Nation) y la anfitriona, Catar, con 'Al Majmoua' (Hena Maak).