El tenista español Rafa Nadal se ha retirado de la Copa Laver, en la que el viernes disputó junto a Roger Federer el partido de dobles, el último de la carrera del suizo, por "motivos personales", ha confirmado este sábado la organización del torneo.

"Rafael Nadal se retiró por motivos personales. Será reemplazado por Cameron Norrie", informó el certamen en sus redes sociales. El balear, según apuntan algunas fuentes, volará a Mallorca para estar con su mujer, con la que espera su primer hijo.

"No estoy bien. No voy a jugar. Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Ahí tengo que decir. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar, se me hace difícil. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que realmente tengo que hacer", declaró de madrugada a medios españoles tras el partido junto a Federer.

Además, reconoció que ha atravesado "semanas difíciles". "Pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional. Por suerte todo está bien, mucho más tranquilo, y he podido venir aquí", señaló.

El tema físico también le ha lastrado mentalmente en los últimos meses, en los que llegó a plantearse incluso la retirada. "Durante Roland Garros pensaba que quizás fuera mi último torneo, esta es la realidad. Desde ahí todo haya salido muy mal en cuestiones físicas, me rompí el abdominal dos veces, en Wimbledon y en Nueva York. Ha sido un cúmulo de desgracias importantes, sumados a todas estas cosas personales. Pero no estoy en ese momento ni quiero pensar en ese momento; cuando piensas en eso, hay algo que no está funcionando. A día de hoy lo que quiero es recuperar un poquito la normalidad, que el tema personal salga bien, que es la prioridad máxima", indicó.