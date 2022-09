España no ha podido comenzar mejor su andadura en la Copa Davis. La Armada española se impuso por 3-0 a Serbia gracias a las victorias de Roberto Bautista y Albert Ramos, en individual, y al triunfo en dobles de Marcel Granollers y Pedro Martínez.

De esta forma España allana el camino hacia la fase final de la Copa Davis que se celebrará el próximo mes de noviembre en Málaga.

Bautista ganó su duelo ante Miomir Kecmanovic por 7-6 (5) y 7-6 (5), mientras que Ramos remontó a Laslo Djere para ganar su encuentro por 2-6, 7-6 y 7-5.

Después, al dobles integrado por Nikola Cacic y Dusan Lajovic por 6-7(5), 6-2 y 6-2, tras 2 horas de partido.

Bautista gana a Kecmanovic

El segundo punto de España lo consiguió Roberto Bautista ante su público. Pese a comenzar con un 2-0 en contra, el jugador castellonense tiró de oficio para neutralizar primero la ventaja de su rival y luego presionarle en sus saques, aunque no aprovechó los distintos puntos de rotura de lo que dispuso, incluido un punto de set en el duodécimo juego, y la manga se encaminó al juego decisivo, donde el español supo jugar mejor sus bazas.

No bajó el pistón y arrancó el segundo parcial con un 'break' inicial. Pero la igualdad está siendo la nota dominante en esta fase de grupos en Valencia y este partido no iba a ser distinto. Tras conseguir Kecmanovic quebrar el saque de Bautista en el sexto juego, perdió a continuación el suyo. El jugador local sirvió con 5-4 para cerrar el partido, pero el de Belgrado no quería rendirse tan fácilmente y llevó el set a un nuevo 'tie break'.

De nuevo la veteranía de Roberto se impuso en el juego decisivo, pese a ir a remolque buena parte del mismo, para llevarse el triunfo en el partido y dar a España su primer punto en este grupo, en el que el próximo viernes se enfrentará a Canadá, una eliminatoria en la que con toda probabilidad participará Carlos Alcaraz y donde los españoles podrían certificar matemáticamente su clasificación en caso de victoria.