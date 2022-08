El centrocampista Carlos Henrique Casemiro, nuevo jugador del Manchester United, se despidió del Real Madrid en un emotivo acto en el que no pudo contener las lágrimas. El brasileño se mostró agradecido al presidente Florentino Pérez y a todos los que han compartido una etapa en la que ha conquistado 18 títulos.

Casemiro aseguró que "ciclo había terminado con la conquista de su quinta Liga de Campeones en París, y mostró su ilusión por iniciar "un nuevo reto". Aún así aseguró que "un día" regresará al club blanco.

“Me voy con la imagen de la última Champions ganada en una historia increíble“



"Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente", explicó en rueda de prensa,.

"He ganado muchos títulos y creo que el más grande fue cuando salía todos los días a entrenar. Todo ha llegado gracias a la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer que me ha dado dos hijos preciosos, de mi familia, el club, al presidente al que estoy muy agradecido, a Ramón Martínez que me fue a buscar a Brasil", manifestó emocionado.

"Gracias a la directiva, siempre amable conmigo, a los entrenadores de los que he aprendido mucho, a los compañeros, sin ellos sería imposible porque al fútbol juegan 25. No me puedo olvidar de dos con los que hemos logrado muchas cosas (Modric y Kroos), y hemos disfrutado mucho del fútbol. Muchas gracias al club que me formó como persona, como jugador, a la afición por las noches mágicas increíbles, me voy con la imagen de la última Champions ganada en una historia increíble", añadió.