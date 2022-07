El exentrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha hablado por primera vez desde que el club anunciara el fin de su etapa en el banquillo tras once años. Laso cesó debido a razones médicas, alegó el club, al haber sufrido un infarto. El vitoriano asegura estar bien y que es el primero que piensa en su salud.

"No sé cómo me veis. Yo estoy bastante bien. He sufrido un infartito. Tengo una función normal en el corazón y no tengo ninguna secuela. El corazón está perfecto. No soy ya el entrenador del Real Madrid, y después de once años solo puedo estar agradecido al presidente, a la Junta Directiva y a la afición", comentó en la presentación de su campus de verano.

No obstante, pone en duda los informes médicos en los que se basó el Madrid para argumentar su cese: "Yo me fío más de los míos, que son de los que me han visto, que de los que no me han visto. En lo primero que pienso es en mi salud, no muero por entrenar". Laso ha relatado a TVE que el cese se lo comunica "el responsable de la sección: "Cuando me dice el porqué no lo entiendo, porque yo estoy bien".

"He tenido la suerte de que el cuerpo médico, del que me fio, me ha transitido que estoy bien. Soy entrenador de baloncesto. Estaba muy ilusionado en el año que viene poder tener gran equipo y hacer gran temporada. Que el Madrid decide prescidir de mi, lo entiendo. Cuánto es un ciclo: ¿once, 20 años, 25? Pueden ser tres meses. Lo que me entristece es que Pablo laso no va a entrenar al Real Madrid el año que viene", manifestó tras anunciar que ha rescindido "de mutuo acuerdo" su contrato.

Respecto a la temporada que viene, dijo que no descarta volver a dirigir a otro equipo. "No estoy buscando un equipo para entrenar, te soy sincero. ¿Quiero entrenar? Sí. Por mi manera de ser tengo que ilusionarme en las cosas que haga. Espero tener alguna oportunidad y que ese proyecto me transmita la ilusión con la que me voy a involucrar", señaló.