Fabio Jakobsen (Quick-Step) ha ganado al sprint en Nyborg (Dinamarca) la segunda etapa del Tour de Francia 2022, que ha deparado menos batalla de la que se esperaba, aunque ha tenido un final accidentado. Wout van Aert (Jumbo) es el nuevo líder gracias a la bonificación. Primera victoria en el Tour para el neerlandés y primer maillot amarillo para el belga.

Los ciclistas salvaron el que a priori era el gran peligro del día, el viento, pero no evitaron las caídas al final, que no obstante no han tenido consecuencias en la clasificación general.

Al final, la etapa de 202 km se resolvió en una llegada masiva en la que Jakobsen se impuso por delante de Van Aert y de Mads Pedersen (Trek).

Más allá del viento, que en los momentos clave sopló más bien en contra, la jornada de este sábado se desarrolló con buen tiempo desde la salida en Roskilde. El gran atractivo de la primera mitad del recorrido era el premio de la montaña con el paso por tres tachuelas puntuables de cuarta categoría.

El danés Magnus Cort-Nielsen, que formó la escapada del día casi de inicio, fue el más fuerte en esos repechos y se aseguró el primer maillot de lunares. En una escena poco habitual en el Tour, lo celebró en plena carrera con la afición local, que abarrotó los pasos estrechos que jalonaron todo el trayecto.

Los dos ciclistas del B&B que intentaron sorprenderle en la primera de esas subidas se acabaron quedando y al fenomenal rodador del EF solo le siguió el noruego Sven Eryk Bystrom, que a la postre fue quien más aguantó fugado. El ciclista del Intermaché rodó en solitario unos cuantos kilómetros más hasta que fue neutralizado en la aproximación al puente del Grand Belt, sin que ningún equipo imprimiera realmente un ritmo muy alto en el pelotón ni intentara formar abanicos.