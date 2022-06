El murciano saltó a la Catedral del tenis con dudas.Tras cerrar su servicio con juego en blanco y desperdiciar hasta dos bolas de rotura, Struff consiguió realizar el primer 'break' del partido con 15-40 en el marcador.

Alcaraz no se desconcentró y continuó intentando recuperar el juego perdido, aunque sin éxito. El alemán no cedió al saque con un 76% de primeros ganados y se adjudicó la manga inicial con 6-4 y la sensación de que podía lograr vencer a la joya del tenis mundial.

El segundo set fue otra historia y Alcaraz aceleró con su derecha. El tenista de El Palmar tiró una pelota de break al comienzo del set, pero terminó por hacerlo cuando la segunda manga ya se encaminaba al tie break (5-7). El español llegó a desperdiciar un punto de set con 4-5 al resto y lo terminó finiquitando de la misma manera cuando Struff sacaba para forzar el tie break (15-40).

Sin embargo, el alemán no iba a bajar los brazos y renació en el tercer set con un 100% de puntos ganados al primer servicio además de no conceder ni una sola bola de break en todo el parcial. Alcaraz salvó dos de rotura en el primer juego, pero no iba a ser suficiente.

Con 3-3 en el marcador y saque para el español, Struff conseguía romper el servicio del siete del mundo y lo cerraba con dos juegos al saque en blanco para volver a ponerse por delante en el partido de primera ronda sobre la hierba londinense (6-4).

Djokovic supera el trámite ante Kwon y estará en segunda ronda El serbio Novak Djokovic no ha dado lugar a la sorpresa en Wimbledon y se ha impuesto al surcoreano Kwon en cuatro mangas (6-3, 3-6, 6-3, 6-4). El número 3 del mundo comenzó el partido con break abajo (1-2), pero terminó remontando la primera manga con cinco juegos seguidos con dos breaks consecutivos ante el asiático (6-3). En el segundo set si ocurrió lo que en el primero fue capaz de levantar el ganador de 20 grandes y el surcoreano se llevaba a su lado del campo el parcial gracias a una rotura con juego en blanco (1-3). El tenista de Sangju no cedió al servicio y ponía las tablas en el marcador sin apenas ceder puntos al saque (3-6). Fue en ese momento cuando Djokovic se remangó y con un 89% de puntos ganados al primer servicio consiguió adelantarse de nuevo en el luminoso con un break en los juegos finales (5-3) del tercer set para posteriormente confirmarlo con su saque (6-3). Finalmente, el vencedor de 6 Grand Slams sobre la hierba de Londres cerraba el encuentro de primera ronda con una rotura (3-2) en blanco al resto y sin ceder ni un sólo punto al saque en los tres juegos posteriores (6-4). Su rival en segunda ronda saldrá del partido que disputarán el serbio Kokkinakis y el polaco Majchrzak.