Natación | Mundial Paralímpico La española Anastasiya Dmytriv, campeona del mundo de 100 braza con 13 años

Anastasiya Dmytriv, nadadora paralímpica de 13 años, irrumpe desde El Ejido (Almería) en la natación paralímpica mundial con la medalla de oro en los 100 braza clase SB8 en el Mundial de Madeira, con un tiempazo de 1:21.40 y batiendo a la actual campeona paralímpica. “#natacion #mundial @paraswimming Anastasiya Dmytriv (C.N.Marenostrum) ORO y CAMPEONA DEL MUNDO en la prueba 100 Braza SB8 en el Mundial de Natación Adaptada que se está celebrando en Madeira (POR). ¡¡Con sólo 13 años! Enhorabuena Tasi, enorme!! �� �� @cnmarenostrum pic.twitter.com/SsYdjCO6jK“ — Fed. And. Natación (@fanatacion) June 18, 2022 La joven Dmytriv estrena su palmarés con un bronce en el Mundial de Natación Paralímpica

Dmytriv, probablemente uno de los grandes valores para el futuro más cercano de la natación adaptada nacional,ya consiguió el bronce el pasado viernes en los 200 metros estilos de la clase SM9 donde sólo fue superada por la húngara Zsofia Kon y la española Sarai Rascón.

