El olímpico Ander Mirambell y pionero del skeleton en España ha anunciado este martes su retirada como piloto para iniciar una nueva etapa como entrenador, al tiempo que como director deportivo deportivo de la federación española.

El catalán, de 39 años, cuelga el trineo y el casco tras catorce temporadas en este deporte en las que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno (Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022) y once Mundiales.

Según ha anunciado su agencia de prensa, el nuevo reto profesional de Ander Mirambell será dirigir a la piloto belga Kim Meylemans y acompañar a los futuros talentos del skeleton en España como director deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Hielo.

Considerado como el pionero del skeleton en España, Mirambell empezó su camino en 2005 en las filas del Club Atletismo Calella (Barcelona) con el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, recuerda Efe.

Su perseverancia tuvo premio y, tras crear una estructura completamente de cero, pudo competir contra equipos con más tradición y presupuesto en la modalidad del skeleton.

Muchos agradecimientos

Anedr Mirambell ha hecho el anuncio de su despedida este martes en un acto en la playa de la Barceloneta, en Barcelona.

"Siento este momento no como una despedida, sino como una oportunidad de agradecer el esfuerzo de todos para conseguir estos resultados. Me siento como el corredor que cruza la línea de meta y se abraza a su familia, que le está esperando. Me habría encantado decir adiós en el Mundial de Saint Moritz, mi circuito favorito, pero mi futuro personal y el del skeleton en España me piden que deje a un lado el trineo", ha dicho Mirambell, según el comunicado remitido a los medios.

"Agradezco, en particular, a Bernat Buscà, mi preparador físico de siempre y mucho más que un amigo; a los profesionales del CAR de Sant Cugat; a mis entrenadores, Ueli, Mickey, Martin Rettl y Richard Bromley; a todos mis rivales y compañeros de todos estos años, que han sido mi familia durante muchos meses cada temporada; a los diferentes profesionales de la IBSF; a las instituciones que han permitido que el skeleton esté donde está (REFDH, CSD y COE); y a mis amigos y encargados de comunicación, Alberto Montenegro y Cristian Mestres. Pero, sobre todo, a mi familia, sin los que nada de esto habría sido posible", ha concluido el ya expiloto de skeleton.