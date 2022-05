El entrenador del Real Madrid , Carlo Ancelotti, ha dejado caer la posibilidad de retirarse de los banquillos cuando concluya su etapa en el club blanco, "aunque si me quieren otros diez años, estaré otros diez años". El equipo se juega este miércoles su pase a la final de la Champions League ante el Manchester City.

Ancelotti ha concedido una entrevista a Prime Video en la que ha desvelado: "Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire. Pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años".

Ya en rueda de prensa previa al partido contra el City, ha asegurado que el equipo está ante "una oportunidad increíble para jugar una final después de ganar la Liga. El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer".

"No creo que la historia vaya a influir este miércoles, cada partido tiene su historia. Ellos tienen ventaja, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor", ha añadido.

El italiano ve a su equipo "motivado" y "concentrado" ante el "reto importante" de remontar el 4-3 de la ida en el Etihad. "Hay buen ambiente, conocemos la dificultad pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar mañana", ha apuntado, según recoge Europa Press.

El italiano, que el pasado sábado se convirtió en el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas, explicó que deberán hacer un partido "completo" y mejorar en el bloque bajo y la presión. "No vamos a plantear un partido de bloque bajo", ha insistido, consciente de tendrán que "arriesgar".

"Si ponemos el bloque bajo no vamos a encajar 99 tiros. A veces tienes que arriesgar, y lo hemos hecho, hemos marcado mucho en las eliminatorias. Tenemos la calidad para arriesgar", ha comentado.

Y la vuelta de Casemiro al once tras superar sus problemas físicos "reforzará" ese aspecto defensivo resentido en las últimas semanas. "El compromiso colectivo es muy importante moverse mejor, estar más compacto. Lo hemos trabajado y creo que veremos mejoría", ha augurado Ancelotti, que ha anunciado que Alaba no estará disponible y será Nacho quien ocupe su puesto, con Militao como pareja de centrales.

Guardiola: "No puedo coger nada del 0-4 del Barcelona"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, negó que el 0-4 que le hizo el Barcelona al Real Madrid hace unas semanas le pueda ayudar a preparar la vuelta de semifinales de este miércoles contra los Blancos.

"Solo he podido ver los mejores momentos. No he visto el partido completo en detalle. Sé que Carlo (Ancelotti) hizo algo tácticamente que no haría, así que no creo que pueda sacar nada de ahí que nos ayude este miércoles", dijo Guardiola en rueda de prensa.

Luka Modric, centrocampista del Madrid, apuntó que si este miércoles son el mejor equipo del mundo pasarán la eliminatoria, a lo que Guardiola agregó que es normal que lo piensen y que todos los equipos creen que si están a su mejor nivel ganarán.

"En estos partidos habrá momentos de control, momentos de transiciones. No van a ser 90 minutos iguales. La ida fue un partido momento. Nos fuimos contentos, pudimos conseguir un resultado mejor, pero también algo peor. De todos modos, sabíamos que esto se decidiría en los dos partidos. Para eliminar al Madrid hay que hacerlo bien en la ida y en la vuelta", añadió.

Guardiola también alabó a su homólogo Ancelotti, después de que el italiano se hiciera con el título en España. "Le felicito por ello. Le admiro, ha estado por todo el mundo, en muchos países, con equipos fantásticos. Siempre ha hecho un fútbol muy bueno y además es una persona excepcional. Le conocí hace muchos años y siempre es tranquilo y controla sus emociones a la perfección".