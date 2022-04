El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, prevé un Atlético de Madrid más ofensivo este miércoles en la vuelta de cuartos de la Champions y dijo en rueda de prensa que su equipo deberá estar más "sólido en defensa" para superar la eliminatoria.

"Mañana será difícil pasar a semifinales sin ser sólidos en defensa. Vamos a ver el marcador cuando queden diez minutos. El Atlético en casa tendrá más oportunidades. Tienen mucha historia. Van a ser más agresivos y nos adaptaremos y defenderemos cuando haga falta", expresó Guardiola en rueda de prensa.

El técnico de Santpedor destacó la importancia de conceder pocas ocasionas ante un rival con un esquema de partido "diferente" al de la ida en Manchester. "Si vas con Kevin de Bruyne, Ryan Mahrez, Phil Foden o Ilkay Gundogan no son jugadores defensivos, pero es un trabajo colectivo y hay que estar sólidos", admitió.

Guardiola contará con todos sus efectivos, excepto el portugués Rúben Dias, que viajará con el equipo, aunque no disputará el encuentro. "El fin de semana veremos, es un poco precoz con el calendario que tenemos", añadió el técnico.

El catalán se quedó sorprendido al enterarse que el brasileño Fernandinho no renovará con los 'citizens', tras admitirlo en rueda de prensa minutos antes de que Guardiola compareciese. "No lo sabía. Es una decisión familiar, por los minutos que tiene. A mí me encantaría que se quede, pero estas cosas hay que hablarlas. Todo el mundo sabe que es un buen tipo", señaló.

"Sé que Fernandinho es una persona muy leal y quiere jugar más minutos. Lo entiendo perfectamente, quiero que mis jugadores estén contentos. Vamos a intentar jugar para él mañana, para darle la mejor despedida posible", expuso Guardiola sobre uno de los baluartes de la historia del Manchester City.