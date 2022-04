Carlos Garach, de solo 17 años, ha causado sensación de la primera jornada del campeonato de España de natación al realizar la segunda mejor marca nacional de todos los tiempos en los 1.500 m libre masculinos (15:00.90), mínima para el Mundial absoluto de 2022.

Garach, del CN Churriana, ha ganado con muchísima autoridad la prueba más larga de la competición, la más importante del año a nivel nacional, que ha comenzado este sábado en Torremolinos (Málaga).

[Vuelve a ver la sesión vespertina de la primera jornada del Campeonato de España de natación íntegra en RTVE Play]

El granadino, que cumplirá los 18 años en julio, se quedó solo en cabeza de la carrera tras los primeros largos y a partir de ahí se quedó sin referencias. A pesar de ello, siguió marcando unos parciales buenos y muy regulares --siempre en 30 segundos cortos entre cada volteo--, guardando incluso fuerzas para una pequeña aceleración al final.

Roza la barrera de los 15:00

De esta forma, el nadador que corría casi en casa --entrena en el centro de recnificación de Málaga--, mejoró en casi cuatro segundos la mínima A exigida por la federación internacional (FINA) para competir en el Mundial de Budapest del próximo mes de junio (15:04.64), aunque en principio esta cita no estaba en sus planes. Segundo ha quedado Albert Escrits, a más de 25 segundos.

Garach ha rebajado en más de 13 segundos su anterior marca personal en piscina olímpica, se ha quedado cerca de bajar de la barrera de los 15 minutos y a solo 3.5 segundos del récord de España de Marco Rivera (14:57.47 en Roma 2009). Además ha firmado la segunda mejor marca española de todos los tiempos en los 1.500 y el récord del campeonato y sub 18.

"Sabíamos que era muy difícil, pero el plan era empezar tranquilo, controlando y mantener un ritmo continuo, porque no sabíamos si íbamos a aguantar. He hecho lo que me ha dicho mi entrenador [Xavi Casademont] y al final ha salido bien", ha dicho Garach a RTVE tras la prueba.

El fondista ya destacó en el último campeonato de España de invierno y debutó en un campeonato internacional en el Europeo de piscina corta, pero esta actuación en el Open de Primavera le catapulta a la élite de la natación nacional.

El andaluz ha sido el primero que ha conseguido la mínima para el Mundial, la competición más importante de esta temporada post-olímpica, y se ha mostrado "muy emocionado" por ello.

También han conseguido en esta primera jornada la mínima para Budapest 2022 Paula Otero y Ángela Martínez en los 800 libre, así como Jessica Vall en los 50 braza.