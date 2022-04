Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa previa al choque del miércoles ante el Chelsea en la ida de cuartos de final de la Champions League. El meta belga ha querido tranquilizar a su afición dejando claro que "todo es posible en el Bernabéu" y que esperan "sacar un buen resultado para rematarlo en casa".

Asimismo, cree que el partido ante el Chelsea será diferente al de la temporada pasada. "Esta eliminatoria es distinta ya que en aquella no había afición. Es otro partido y otra temporada. Estamos bien, con muchas ganas, sabemos lo que nos jugamos y vamos a dar todo por poder ganar. El partido en Vigo había que sacarlo y espero hacer lo mismo mañana", señalaba el guardameta blanco.

Además, ha querido señalar que no le da importancia a los que critican a la entidad blanca por lo sucedido en Vigo. "Siempre hay críticas hacia el Real Madrid aunque ganemos diez partidos y perdamos uno. Sabemos donde estamos, que estamos haciendo y que todavía no hemos ganado nada salvo la Supercopa. Queremos más trofeos y tenemos confianza".

"Queremos que Ancelotti esté pronto con nosotros"

Además, ha valorado la baja de Ancelotti y la figura de su hijo. "Tenemos suerte porque esta Davide y son parecidos. Sabemos bien como es Carlo, tiene un gran staff de técnicos y lo están haciendo muy bien. Ancelotti ha participado en charlas por videollamadas, pero lógicamente queremos que vuelva cuanto antes y esté con nosotros".

El portero internacional por Bélgica no ha querido entrar en polémicas sobre su extraordinario estado de forma y las comparaciones con otros porteros. "Un equipo que gana torneos necesita una buena defensa y un buen portero. Intento ayudar siempre. Puede que haya gente que no me valore tanto, cada uno tiene sus gustos, pero lo único que puedo hacer es seguir trabajando como hasta ahora".

Por último, ha puesto en valor a su compatriota Hazard y su ausencia en este partido. "Yo siempre he confiado en él. La clase y el talento no se olvidan, pero ha tenido mala suerte con sus lesiones. Lo más importante es que se recupere pronto".