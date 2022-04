Alcaraz vence a Hurkacz y se enfrentará a Ruud en la final de Miami

El español Carlos Alcaraz se ha impuesto este viernes por 7-6(5) y 7-6(2) al polaco Hubert Hurkacz, vigente campeón, y se ha clasificado para la final del Masters 1.000 de Miami, en la que peleará este domingo por el título contra el noruego Casper Ruud.

