El despertar del torneo contará también con ese Frigoríficos del Morrazo al que sólo el vértigo de las últimas semanas pone algún pero. El ilusionante proyecto de Nacho Moyano lucirá en el Fernando Argüelles un roster con un puñado de talentos que ya han asomado en las convocatorias de los Hispanos.

El brazo de David Iglesias o la extraordinaria habilidad para la finalización de Dani Fernández aparecen en el escaparate de una candidatura que evaluará en cuartos el ABANCA Ademar León de Manolo Cadenas. Vigentes subcampeones, los leoneses tratarán de sobreponerse a una temporada irregular que parecen haber enderezado en las últimas semanas con un manojo de victorias ante algunos de los notables de la liga.

Alimenta su mejoría el estupendo momento de Gonzalo Pérez Arce, otro de los ejemplos de esa factoría de brillantes extremos que es el balonmano español.

Y Antequera anticipará también su Viernes de pasión con el duelo vecinal que medirá en cuartos al anfitrión Iberoquinoa y Angel Ximénez. Los antequeranos tratarán de hacer valer el factor pista con batalladores curtidos como Baena, Moyano o Chispi ante un equipo pontano, con dudas por su momento de forma, apenas una victoria en liga en este 2022, pero cuya Legión ya sabe lo que es disfrutar de unas semis coperas.

Razones para no perder detalle de un torneo que podrán disfrutar a través de Teledeporte y de RTVE Play.

Calendario

CUARTOS DE FINAL

• 12:30 h. | Bidasoa Irun vs. Fraikin Granollers

• 15:00 h. | Frigoríficos Morrazo Cangas vs. ABANCA Ademar León

• 17:15 h. | Iberoquinoa Antequera vs.Ángel Ximénez – Puente Genil

• 19:45 h. | Barça vs. Helvetia Anaitasuna

SEMIFINALES

• 19:00 h. | Semifinal 1

• 21:00 h. | Semifinal 2

FINAL

• 19:00 h. | Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2