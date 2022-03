La escaladora vallisoletana Itziar Martínez ha rozado la perfección al lograr una puntuación de 199,8 por delante de las catalanas Ruth Monsech Gasca (113,6) y Aida Torres Illamola (102,8).

“��‍♀️�� Iziar Martinez (@ichiclimb) se ha quedado a 0,2 puntos de realizar la actuación perfecta en el test de Gavà con solo 16 años.



''Me he sentido muy bien, he estado muy a gusto escalando''



�� @jpalomar_pm pic.twitter.com/wFOOfPYZQO“