Pekín 2022

11:35

Dentro del patinaje artístico sigue coleando el 'caso Valieva'. Ayer la rusa, que partía como favorita y seguía bajo la presión de su sospecha de dopaje, cometió fallos que le costaron el oro.

Hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha calificado de "escalofriante" el trato recibido por la patinadora, de solo 15 años, por parte de su equipo. "Cuando vi cómo fue recibida por su entorno más cercano, me pareció extremadamente frío. Fue escalofriante ver eso, en lugar de consolarla o tratar de calmarla. Esto no me da mucha confianza sobre su círculo íntimo", declaró.