El austriaco Johannes Strolz ha dado la sorpresa en Pekín 2022 al adjudicarse la combinada de esquí alpino, como hizo su padre, Hubert, en los Juegos Olímpicos de Invierno de hace 34 años, un hecho inédito.

Se trata de la primera vez en la historia del esquí alpino que un padre y un hijo ganan el oro olímpico en una misma disciplina, según Efe.

De este modo, a sus 29 años, Johannes Strolz ha logrado la victoria más importante de su carrera deportiva, que hasta ahora solo contaba con un triunfo en la Copa del Mundo.

La del flamante campeón revela una historia de enorme resiliencia, ya que hace un año y medio, después de que las lesiones impidieran que obtuviese mejores resultados, Johannes quedó totalmente apartado de la disciplina del equipo austriaco, añade la agencia.

El esquiador se ha mostrado muy feliz al término de la prueba y orgulloso de su familia y de Hubert Strolz. "Debido a la historia de mi padre, le doy a esta victoria una importancia desmedida", ha dicho citado por Efe. "Cuando me acuerdo de las fotos de la medalla de oro de mi padre, me cuesta mucho no ponerme a llorar (...) Le estoy realmente agradecido a mi familia. Ellos sí creyeron en mí, siempre. Y ahora se ha hecho realidad un sueño", ha añadido.

Strolz era cuarto después de la primera manga, pero relegó al segundo puesto al noruego Aleksander Aamodt Kilde, que lideraba tras el descenso y que logró la plata --su segunda medalla en estos Juegos después de la de bronce que se llevó en el supergigante--.

El canadiense James Crawford completó el sorprendente podio. Se da la circunstancia de que él también viene de familia olímpica.

Sa tía Judy Crawford terminó cuarta en el eslalon de los Juegos de Sapporo'72. "Siempre dice que nadie se acuerda del cuarto clasificado y que está bien no acabar en ese lugar", ha dicho sonriendo el esquiador de 24 años, citado por AFP.