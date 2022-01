El fútbol femenino español vive desde este miércoles otra gran cita con la Supercopa de España, primer título en juego este 2022. Es la tercera edición de este torneo por el que pelearán las futbolistas del Atlético de Madrid, vigente campeonas del título, y las jugadoras de Barcelona, Real Madrid y Levante, los otros tres equipos candidatos.

La final será el domingo, 23 de enero, a las 18:00 horas en la Ciudad del fútbol de Las Rozas. Podrá seguirse en directo por Teledeporte y RTVE Play, pero antes de eso hay dos semifinales que se presentan muy interesantes.

Barcelona-Madrid, un Clásico en la primera semi

El torneo arranca con una semifinal por todo lo alto en la que se enfrentan el FC Barcelona y el Real Madrid. Las azulgrana son las grandes favoritas al título, después de un 2021 histórico. Ganaron la Champions, la Liga y la Copa de la Reina pero se les resistió el título de Supercopa, donde cayeron en semis ante el Atlético.

Ahora llegan a esta edición con ganas de proclamarse Supercampeonas, de paso, celebrar el nuevo premio de Alexia Putellas, reconocida como The Best por FIFA. Las azulgrana, además, quieren ganar para seguir con su trayectoria inmaculada de este curso donde cuentan sus partidos de Liga y Champions por victoria y aún no conocen la derrota.

Enfrente estará el Real Madrid, equipo al que siempre han ganado en los Clásicos disputados hasta el momento. Y ese hecho es una de las principales motivaciones para las madridistas que aspiran a conseguir su primer triunfo ante el Barça y, de paso, meterse en la final.

Además, el conjunto dirigido por Alberto Toril llega a la cita tras haber mejorado en la máxima categoría del fútbol femenino español, pues actualmente son octavas en la clasificación, aunque tienen hasta tres partidos menos jugados que algunos equipos que van por delante.