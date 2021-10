Astou Ndour-Fall ha logrado este domingo el título de campeona de la Liga Profesional de Baloncesto de la WNBA. La pívot senegalesa nacionalizada española, junto con su equipo las Chicago Sky ganaron por 80-74 a las Phoenix Mercury y se proclamaron vencedoras de la NBA femenina. Un triunfo que lograron en el cuarto partido de las Finales, donde dominaron por 3-1 la serie al mejor de cinco.

Aunque apenas jugó cinco minutos como reserva, y falló los dos tiros de campo, incluido un triple, Ndour-Fall se convirtió en la tercera española que lograba el título de campeona de la WNBA después que ya lo habían hecho anteriormente la escolta-alero Amaya Valdemoro, en tres ocasiones, y la alero Anna Cruz en 2015..

“Thanks Basketball! Chicago, this is for you! �� 2021 WNBA CHAMPIONS! �� #WNBA #WNBAFinals pic.twitter.com/cJgqslG17v“