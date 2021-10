El golfista español Rafael Cabrera Bello se ha hecho con el Open de España de Golf 2021, tras derrotar a Adri Arnaus en el hoyo de desempate definitivo que decidió el torneo que se ha celebrado en el Club de Campo de Madrid, donde Jon Rahm, principal favorito, quedó lejos de la pelea por el triunfo.

La victoria fue cosa de dos, del barcelonés Adrián Arnaus y el canario Rafa Cabrera Bello. Ambos protagonizaron un bonito duelo que se tuvo que resolver en un hoyo de desempate en el que el canario estuvo más acertado, en parte también a su oficio como veterano. Hasta ese desempate fueron alternándose ventajas mínimas en una jornada en la que Cabrera Bello comenzó con dudas debido a un 'doble bogey'.

Después cuatro 'birdies' y un hoyo final en el que salvó una bola de partido debido a un fallo de Arnaus cuando tenía la victoria a tiro. El barcelonés jugó muy seguro todo el día salvo en el momento clave, en el que dos errores le dejaron con la miel en los labios. Arnaus, que acarició su primer título como profesional, completó una jornada con dos 'eagle', dos 'birdies' y dos 'bogey'. Un registro que le permitió acabar con 67 golpes (-4) y, sobre todo, muy buenas sensaciones en su continuo crecimiento jugador.

La otra cara de la moneda fue la de Cabrera Bello, subcampeón en 2019 y que ahora, dos años después, aprovechó su oportunidad tras su brillante tercera jornada para coronarse campeón. El golfista canario, profesional desde 2005, escribió su nombre con letras de oro en el Abierto de España, un título que se une en su palmarés a otros tres del Circuito Europeo (Open de Austria en 2009, Omega Dubai Dessert Classic en 2012 y Open de Escocia en 2017), así como su contribución a la victoria del equipo europeo en la Copa Eurasia de 2018.

Otro de los golfistas españoles más destacados fue el joven amateur David Puig, que, a sus 19 años, firmó 70 golpes (-1) en la última jornada, en la que incluso realizó un 'eagle', y cerró su participación en el Abierto de España con 274 golpes (-10).

Rahm, "frustrado"

El favorito al triunfo, Jon Rahm, ganador de las dos últimas ediciones, quedó muy lejos de las posiciones de privilegio y se marchó "frustrado" por no poder optar a un título que le hubiera significado igualar al legendario Severiano Ballesteros, que lo ganó en 1981, 1985 y 1995.

Lastrado por el mal rendimiento que tuvo en la tercera jornada, en la que finalizó a seis golpes del liderato de Rafa Cabrera Bello, Rahm intentó recortar esa diferencia en la última jornada, pero un 'bogey' en el hoyo 2 frenó sus expectativas. "Hoy he jugado bien, pero no he metido ni una. Estoy frustrado porque no me acuerdo una última vuelta en la que haya dejado tantos golpes a un palmo del hoyo. Cuando ves que vas en buena línea y no te salen las cosas frustra", dijo Rahm,

"Mis propias expectativas y de muchas personas eran de ganar, pero no ha sido mi año aquí, aunque para otras cosas sí lo ha sido. La buena suerte del golf es que si tienes salud cada semana puedes volver a competir. Ahora toca Valderrama, que es un campo que me gusta mucho, aunque allí no te puedes esconder y hay que sacar resultados", confesó.