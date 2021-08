Pase lo que pase, será una noche histórica para el Villarreal. El equipo de Unai Emery buscará escalar el Everest por segunda vez consecutiva en un 2021 inolvidable. Ya dieron la sorpresa venciendo en la final de la Liga Europa al poderoso Manchester United y en Belfast a partir de las 21 horas españolas de este miércoles intentarán hacer lo propio ante el multimillonario Chelsea.

En su primera Supercopa de Europa, el 'Submarino Amarillo' quiere seguir soñando en grande. Como toda final, no será nada fácil. Y más ante un combinado inglés hecho a golpe de talonario. Desde que el magnate ruso Roman Abramovich se hiciera propietario del conjunto blue en 2003, el campeón de Europa ha gastado más de 2.000 millones de euros en fichajes, según el portal Transfermarkt.

Otro dato para valorar la presencia de los groguets en esta cita es la notoria diferencia de valor de marcado entre ambos conjuntos. Como desprende el citado portal, la plantilla actual del Villarreal está valorada en unos 306,20 millones de euros frente a los 896,50 del Chelsea.

Emular al Atlético de Madrid

Volviendo al encuentro de esta noche, aunque el Villarreal no llegue en su mejor momento por sensaciones (no ha ganado ninguno de los seis partidos de pretemporada), preparación física y lesiones (no estarán Parejo, Coquelin ni Chukwueze), el 'Submarino', con el bloque de la inolvidable Liga Europa, buscará dar la campanada ante el rey continental, aunque las estadísticas no le favorecen.

01.14 min El Villarreal busca la machada ante el favorito Chelsea

De las últimas ocho Supercopas de Europa, tan solo ha ganado una el campeón de la Liga Europa. Fue el Atlético de Madrid en el año 2018, cuando derrotó al Real Madrid en Tallín por 4-2.

Desde que en el año 2000 la Supercopa europea comenzaron a disputarla el campeón de la Liga de Campeones frente al de la Liga Europa, estos últimos han vencido en ocho de las veinte ediciones con un gran protagonismo español, puesto que el Atlético alzó el título en tres ocasiones (2010, 2012 y 2018) y el Valencia (2004) y el Sevilla (2006), una cada uno.