El PSG no sólo ha fichado a uno de los mejores jugadores del mundo, Messi llega a París con un pan bajo el brazo. El jugador argentino se ha puesto casi a la altura de su compañero Neymar, que desató la locura con su llegada al club bajo el número 10, agotando todas las unidades en venta en los establecimientos en horas.

El presidente del PSG habó en la presentación de Messi sobre la estrella francesa que está en el foco del Real Madrid. Al Khelifi hizo referencia a declaraciones pasadas de Mbappé en las que comentaba que se plantearía seguir si el PSG hace un equipo competito, a lo que el presidente parisino respondió; ''Creo que esta plantilla no podría ser más competitiva. Mbappé no tiene excusa para no seguir en el PSG''. Pese a ello, sigue pareciendo difícil que Mbappé renueve a la larga.